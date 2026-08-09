Oι Περσείδες επιστρέφουν: Έως και 100 πεφταστέρια την ώρα στον ουρανό – Πότε θα απολαύσουμε το εντυπωσιακό θέαμα

Οι Περσείδες – η εντυπωσιακή βροχή διαττόντων – επιστρέφουν φέτος, προσφέροντας ένα από τα ωραιότερα θεάματα του καλοκαιριού στον νυχτερινό ουρανό.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου, με τη Νέα Σελήνη να διαμορφώνει ιδανικές συνθήκες παρατήρησης, καθώς ο ουρανός παραμένει σκοτεινός.

Σύμφωνα με τη NASA, κατά τις ώρες της βροχής διαττόντων, είναι δυνατό να παρατηρηθούν από 50 έως 100 μετέωρα την ώρα, τα γνωστά «πεφταστέρια».

Υπάρχει επίσης πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο fireball, ένα ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο που αφήνει πίσω του εντυπωσιακή λάμψη στον ουρανό.

Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο μέσω των καμερών του Automated Lunar and Meteor Observatory, ενώ θα δημοσιεύσει και εικόνες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρούμε ένα σημείο με σκοτεινό ουρανό και να στρέψουμε το βλέμμα ψηλά για να απολαύσουμε το μοναδικό αυτό θέαμα.