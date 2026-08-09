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Κύπρος: Αντιδράσεις για την εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου με σορτς στην εκδήλωση μνήμης Ισαάκ – Σολωμού

Φιλελεύθερος Κύπρου
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η ενδυματολογική επιλογή του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου κατά την εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στο Παραλίμνι, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες ο κ. Παναγιώτου εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των επισήμων φορώντας λευκό κοντό παντελόνι και πουκάμισο, προκάλεσαν σειρά επικριτικών σχολίων μετά τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο, όπως μετέδωσε ο «Φιλελεύθερος Κύπρου».

Φιλελεύθερος Κύπρου

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν την επιλογή του ευρωβουλευτή άστοχη για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, ενώ σε αρκετές αναρτήσεις έγινε λόγος για έλλειψη σεβασμού απέναντι στη μνήμη των δύο δολοφονηθέντων.

Κύπρος Φειδίας Παναγιώτου

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