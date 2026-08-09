Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 9ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 9 Αυγούστου:

1173 Αρχίζει να κατασκευάζεται, από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση.

1828 Υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και τον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκκένωσης της Πελοποννήσου από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.

1942 Η ουκρανική ομάδα Σταρτ, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και τρεις της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά τη Φλάκελφ, μία ομάδα Γερμανούς αεροπόρους, με 5-3. Ο αγώνας αυτός θα μείνει στην ιστορία ως «το ματς του θανάτου».

1945 Η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών πέφτει στο Ναγκασάκι.

1956 Απαγχονίζονται στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέας Ζάκος (25 χρονών), Χαρίλαος Μιχαήλ (21 χρονών), και Ιάκωβος Πατάτσος, (22 χρονών).

1996 Τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Η Ελλάδα κέρδισε 8 μετάλλια. 4 χρυσά (Μελισσανίδης, Καχιασβίλι, Δήμας, Κακλαμανάκης) και 4 αργυρά (Κόκκας, Λεωνίδης, Σαμπάνης, Μπακογιάννη).

Γεννήσεις

1918 Αλέξης Σολομός, Έλληνας σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου. (Θαν. 25/9/2012)

1927 Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανός μαθηματικός και από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης. (Θαν. 24/1/2016)

1938 Ότο Ρεχάγκελ, Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου, υπό την καθοδήγηση του οποίου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Θάνατοι

1823 Μάρκος Μπότσαρης, αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης του 1821. (Γεν. 8/3/1790)

1962 Έρμαν Έσσε, Γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. («Ο λύκος της στέπας») (Γεν. 2/7/1877)

2019 Τάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη, Έλληνας γλύπτης, που συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και της κινητικής τέχνης. (Γεν. 25/10/1925)

Γιορτάζουν

Ματθίας.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών της Γης