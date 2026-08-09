Λεύκανση δοντιών: Συμβουλές ειδικών για ένα πιο λαμπερό χαμόγελο

Με την πάροδο του χρόνου, τα δόντια μπορεί να γίνουν λιγότερο λευκά λόγω πολλών αιτιών, όπως οι τροφές και τα ποτό, η χρήση καπνού, η ηλικία κ.α.

Ειδικά ο καφές, το τσάι και το κόκκινο κρασί μπορούν να προκαλέσουν λεκέδες στα δόντια λόγω των έντονων χρωματικών χρωστικών που προσκολλώνται στο σμάλτο στο εξωτερικό του δοντιού.

Επίσης, δύο χημικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό (πίσσα και νικοτίνη) λεκιάζουν τα δόντια. Η πίσσα είναι φυσικά σκούρα ουσία. Η νικοτίνη είναι άχρωμη, αλλά στη συνέχεια γίνεται κιτρινωπή όταν αναμιγνύεται με οξυγόνο.

Κάτω από το σκληρό, λευκό εξωτερικό περίβλημα ενός δοντιού βρίσκεται η οδοντίνη, η οποία είναι πιο μαλακή. Το σμάλτο γίνεται πιο λεπτό με το βούρτσισμα και το υποκείμενο στρώμα οδοντίνης μπορεί να αποκαλυφθεί όσο μεγαλώνετε. Ένα δόντι μπορεί επίσης να αλλάξει χρώμα επειδή έχει τραυματιστεί και δημιουργεί ένα παχύτερο στρώμα οδοντίνης.

Ορισμένα αντιισταμινικά, αντιψυχωσικά και κάποια φάρμακα για την υπέρταση μπορούν επίσης να μαυρίσουν τα δόντια. Τα παιδιά που εκτίθενται σε κάποια αντιβιοτικά (όπως η τετρακυκλίνη και η δοξυκυκλίνη) στην μήτρα ή ως βρέφη μπορεί να έχουν αποχρωματισμό των δοντιών τους ως ενήλικες. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία κεφαλής και λαιμού μπορούν επίσης να σκουρύνουν τα δόντια.

Πώς γίνεται λεύκανση των δοντιών

Τα δόντια μπορούν να λευκανθούν χρησιμοποιώντας προϊόντα που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υπεροξείδιο του καρβαμιδίου. Τα λευκαντικά διασπούν τους λεκέδες σε μικρότερα κομμάτια, κάτι που μειώνει την εμφάνιση του χρώματος.

Δυστυχώς, αυτό δεν λειτουργεί σε όλα τα δόντια. Τα κίτρινα δόντια μπορεί να λευκαίνουν καλά, αλλά εκείνα που έχουν πιο καφέ ή γκρι αποόχρωση μπορεί να μην ανταποκρίνονται τόσο καλά ή και καθόλου. Η λεύκανση δεν θα λειτουργήσει επίσης σε σφραγίσματα και άλλα προσθετικά. Επίσης, δεν θα λειτουργήσει σε τραυματισμένα δόντια ή σε εκείνα που έχουν αλλάξει χρώμα εξαιτίας φαρμάκων.

Για όσους αναζητούν πιο λευκά δόντια, ο οδοντίατρός σας μπορεί να σας εξηγήσει τις επιλογές σας.

Όλες οι οδοντόκρεμες βοηθούν στην αφαίρεση των επιφανειακών λεκέδων. Επιλέξτε μια λευκαντική οδοντόκρεμα για την αφαίρεση λεκέδων. Αυτές περιέχουν πρόσθετους γυαλιστικούς παράγοντες. Σε αντίθεση με τα λευκαντικά, αυτά τα προϊόντα δεν αλλάζουν το χρώμα των δοντιών γιατί αφαιρούν μόνο επιφανειακούς λεκέδες.

Η λεύκανση στον οδοντίατρο απαιτεί μόνο μία επίσκεψη. Ο οδοντίατρος χρησιμοποιεί ένα προστατευτικό τζελ ή λαστιχένια ασπίδα για να προστατεύσει τα ούλα σας και στη συνέχεια εφαρμόζει χλωρίνη στα δόντια.

Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε από τον οδοντίατρό σας ένα ειδικό “μασελάκι” για το σπίτι και να λευκάνετε τα δόντια σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να λευκάνετε τα δόντια σας με πιο αργό ρυθμό, αλλά με την καθοδήγηση ενός οδοντιάτρου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες έως εβδομάδες.

Τα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα λεύκανσης μπορούν να αγοραστούν ηλεκτρονικά ή σε καταστήματα λιανικής. Μπορεί να περιλαμβάνουν ταινίες ή οδοντόκρεμες που λευκαίνουν τα δόντια. Αυτά έχουν χαμηλότερη συγκέντρωση λευκαντικού από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο οδοντίατρος.

Είναι πιθανό η λεύκανση των δοντιών να προκαλέσει ευαισθησία. Το υπεροξείδιο μπορεί να ερεθίσει τα νεύρα των δοντιών σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι προσωρινό, αλλά καθυστερήστε τη θεραπεία, εάν σας συμβεί.

Προσοχή: Η υπερβολική χρήση λευκαντικών μπορεί να βλάψει το σμάλτο των δοντιών ή τα ούλα, οπότε μην το παρακάνετε.

Πηγή: onmed.gr