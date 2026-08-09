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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών

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THESTIVAL TEAM

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ενόψει του μεγάλου κύματος εκδρομέων του Αυγούστου, υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν από κάθε ταξίδι, με τη δημιουργία ενός πλήρους και κατάλληλα εξοπλισμένου «φαρμακείου διακοπών».

Ένα οργανωμένο φαρμακείο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και άλλων προβλημάτων υγείας, μέχρι να καταστεί διαθέσιμη εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα.

σακιδιο διακοπων – 1

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης, ώστε να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ασφάλεια.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

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