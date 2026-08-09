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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής – Ήχησε το 112

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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής (9/8) στο Κορωπί, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, εθελοντές, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής με το εξής μήνυμα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κορωπί Φωτιά

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