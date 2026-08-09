Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής – Ήχησε το 112
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής (9/8) στο Κορωπί, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, εθελοντές, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης #ΕΜΟΔΕ και της 1ης #ΕΜΑΚ, #εθελοντές, 24 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026
Ήχησε το 112
Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής με το εξής μήνυμα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2026