Αλεξανδρούπολη: 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πηγάδι στην Παλαγιά
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) ένας 77χρονος από πηγάδι στην Παλαγιά Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολης και την 4η ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν με τη χρήση φορείου και σχοινιών. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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