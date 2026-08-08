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Μαρία Εκμεκτσίογλου: Mου έστελνε κάθε Πέμπτη 17 λευκά τριαντάφυλλα για έναν χρόνο

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THESTIVAL TEAM

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Η Μαρία Εκμεκτσίογλου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή μαγείρισσα κλήθηκε να μιλήσει περί φλερτ και μοιράστηκε την τρυφερή κίνηση που έκανε ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών της επί έναν χρόνο

Οι Έλληνες ή οι Τούρκοι είναι καλύτεροι στο φλερτ;

Και οι δυο λαοί. Δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές σε αυτό το κομμάτι. Φλερτάρουν με πολύ ευγενικό τρόπο. Δεν έχω ζήσει κάποια από αυτά τα “τέρατα” που ακούω και βλέπω. Ίσως, βέβαια, δεν επιτρέπω κιόλας να με πλησιάσει κάποιος χαρακτήρας που δεν είναι κιμπάρης.

Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει ένας άντρας για να σας φλερτάρει;

O σύζυγος μου και πατέρας των παιδιών μου, όσο ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνος ήταν Έλληνας και μου έστελνε κάθε Πέμπτη, γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε γνωριστεί, 17 λευκά τριαντάφυλλα για έναν χρόνο. Μετά, όταν παντρευτήκαμε, το σταμάτησε.

Γιατί 17;

Τόσων χρονών ήμουν.

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