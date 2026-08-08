Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία – Δείτε εικόνες

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στο δρόμο Μυρτιάς – Αγίου Ηλία στην Ηλεία.

Η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός της να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός του, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Πύργου.