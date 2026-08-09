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ΠΑΣΟΚ για Νίκο Καλογερόπουλο: Ξεχώρισε για το ήθος του, αφήνει πίσω του σημαντικό έργο

Αρχείο Intime
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Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού κόμματος, Νάγια Γρηγοράκου, αποχαιρετούν τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο και εκφράζουν συλλυπητήρια στους οικείους του.

«Ηθοποιός με σπουδαία διαδρομή στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του. Ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα ασχολήθηκε παράλληλα με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και το τραγούδι», αναφέρουν για τον Νίκο Καλογερόπουλο.

«”Η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα”. Αυτή η φράση χαρακτήρισε όλη την πορεία του Νίκου Καλογερόπουλου και τον έκανε να ξεχωρίσει για το ήθος του. Επιλεκτικός και πολυτάλαντος αφήνει πίσω του σημαντικό έργο», σημειώνουν.

ΠΑΣΟΚ

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