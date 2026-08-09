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Κομοτηνή: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Παγούρια – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 15:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παγούρια, στην Κομοτηνή, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στο έργο τους συνδράμει ο Δήμος Κομοτηνής με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Κομοτηνή Φωτιά

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