Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 15:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παγούρια, στην Κομοτηνή, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στο έργο τους συνδράμει ο Δήμος Κομοτηνής με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.