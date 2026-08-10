CNN: Με το βλέμμα στις κάλπες, ο Νετανιάχου εκτιμά πως η σύγκρουση με τον Τραμπ είναι η λιγότερο κακή επιλογή

Να διαφοροποιήσει τις συνήθειές του, που συχνά τον θέλουν να αφήνει ένα περιθώριο ασάφειας στα δύσκολα ζητήματα, η οποία του προσφέρει μια δυνατότητα να ελιχθεί σε περίπτωση τα πράγματα γίνουν πιο περίπλοκα στη συνέχεια, επέλεξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη τουΝτόναλντ Τραμπ για την προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.



«Θέλω να είμαι ακριβής: το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.



Και δεν έμεινε εκεί, αλλά το επανέλαβε:«Άκουσα κάποιους να λένε: “Δεν το είπες”. Οπότε το λέω ξανά: το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων».



Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, πρόκειται δυνητικά για μια επικίνδυνη κίνηση, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή του Τραμπ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος, που αναζητεί περισσότερο από ποτέ μια πολιτική επιτυχία καθώς η επιλογή του στο Ιράν κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ήττα, επανήλθε δυναμικά στο ζήτημα της Γάζας πριν από δέκα ημέρες, ανακοινώνοντας ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του είχε καταλήξει σε «ιστορική συμφωνία» με τη Χαμάς για τον πλήρη αφοπλισμό της.



Ο κορυφαίος απεσταλμένος του Συμβουλίου, Νικολάι Μλαντένοφ, εξήγησε στη συνέχεια μέσω X ότι ο αφοπλισμός θα έπρεπε να προχωρήσει «παράλληλα» με την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Αυτό παρέπεμπε σε μια σταδιακή διαδικασία, κατά την οποία οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα υποχωρούσαν τμηματικά από θέσεις εντός της Γάζας, καθώς η Χαμάς θα παρέδιδε τα όπλα της.



Όποιες ελπίδες υπήρχαν, όμως, ο Νετανιάχου να πειστεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, μοιάζουν πλέον – μετά τις τοποθετήσεις του – εξαιρετικά περιορισμένες.



«Οι IDF δεν θα πραγματοποιήσουν καμία αποχώρηση έως ότου αφοπλιστεί η Χαμάς. Και όταν μιλώ για αφοπλισμό της Χαμάς, εννοώ βαρέα όπλα, ελαφρά όπλα, όλα τα όπλα. Και μιλάμε για πραγματικό αφοπλισμό, όχι για προσχηματικό αφοπλισμό», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός την Κυριακή.



Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, ο Τραμπ δεν είχε τοποθετηθεί ευθέως, πέρα από μια ανάρτηση στο Truth Social στην οποία παρέθεσε δήλωση της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον υπέρ του σχεδίου του για τη Γάζα.



Ο Μλαντένοφ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο ισραηλινό Channel 12 και έδειξε ότι κάποια μορφή σταδιακής διαδικασίας ενδέχεται να παραμένει στο τραπέζι, αλλά ταυτόχρονα κατέστησε σαφές ότι η Χαμάς θα πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση.



«Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει οτιδήποτε, και λιγότερο απ’ όλους το Ισραήλ, πριν υπάρξουν επαληθευμένα βήματα επί του πεδίου. Εάν υπάρξει επαληθευμένος αφοπλισμός, εάν τα όπλα αφαιρεθούν από τις οργανώσεις, αποθηκευτούν και τελικά καταστούν μη χρησιμοποιήσιμα, τότε το Ισραήλ αποχωρεί από τη Γάζα», δήλωσε.

Μιλώντας στους ψηφοφόρους

Όπως είναι φυσικό, οι επιφυλάξεις είναι πολλές και στις δύο πλευρές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν συμφέρον να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, η ευθύνη θα αποδοθεί στην άλλη πλευρά.



Η απάντηση της Χαμάς στις δηλώσεις Νετανιάχου ήταν, πάντως, σχετικά ψύχραιμη και μετρημένη. Η οργάνωση ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στον οδικό χάρτη και πρόσθεσε ότι αναμένει από το Συμβούλιο Ειρήνης να «ασκήσει πίεση» στον Νετανιάχου ώστε να τον εφαρμόσει.



Στην πραγματικότητα, πολλοί αμφιβάλλουν ότι η Χαμάς σκοπεύει ποτέ να παραδώσει το σύνολο των όπλων της. Τα όπλα αποτελούν την πιο απτή έκφραση της ηγετικής της θέσης στην παλαιστινιακή αντίσταση και ταυτόχρονα λειτουργούν ως εγγύηση για την ίδια την επιβίωσή της απέναντι σε ενδεχόμενη εσωτερική αστάθεια στη Γάζα. Η οργάνωση έχει άλλωστε αποκτήσει πολλούς εχθρούς στη διάρκεια των σχεδόν 20 ετών που ελέγχει τον θύλακα.



Ανεξάρτητα, όμως, από τις αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις της Χαμάς, την εμπιστοσύνη του Μλαντένοφ στη δυνατότητα επαλήθευσης του αφοπλισμού ή ακόμη και την προθυμία του Νετανιάχου να διατάξει αποχώρηση στρατευμάτων, το ερώτημα που γεννάται και δεν έχει απαντηθεί, είναι γιατί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε να προκαλέσει δημόσια τον Τραμπ.



Η απάντηση πιθανότατα βρίσκεται, σύμφωνα με το CNN, στις ισραηλινές εκλογές. Απομένουν λιγότερες από 12 εβδομάδες και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ήταν, επομένως, η στιγμή να απευθυνθεί χωρίς αμφισημίες στο εκλογικό σώμα.



Κάθε Ισραηλινός πρωθυπουργός χρειάζεται να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με τη συμμετοχή πολλών κομμάτων. Ο Νετανιάχου, όπως έχει συχνά επισημανθεί, προτιμά να οικοδομεί τον επόμενο συνασπισμό του πριν από τις εκλογές και όχι μετά.



Όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, θα χρειαστεί τους συμμάχους του στην άκρα δεξιά εάν θέλει να έχει πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία. Για τον λόγο αυτό τον ενόχλησε ιδιαίτερα η δημόσια κριτική τους στον οδικό χάρτη, όπως και οι εκκλήσεις τους να ανατραπεί προηγούμενη απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα.



Η δύναμη αυτή προοριζόταν να επιβλέπει την ασφάλεια σε μια μικρή πιλοτική περιοχή του θύλακα. Σύμφωνα με το στρατιωτικό ραδιόφωνο του Ισραήλ, ο Νετανιάχου είχε εγκρίνει αθόρυβα την έναρξη εργασιών ανοικοδόμησης στην πιλοτική ζώνη, κάτι που για τους επικριτές του έμοιαζε με ακόμη μία ένδειξη υποχώρησης.



Θα ήταν, ωστόσο, λάθος να ερμηνεύσει κανείς τη στάση του αποκλειστικά ως προσπάθεια κατευνασμού της άκρας δεξιάς. Η μεγάλη πλειονότητα των Ισραηλινών ψηφοφόρων, παρότι εξακολουθεί να βλέπει θετικά τον Τραμπ, θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει σοβαρό λάθος εάν πιστεύει πως το Ισραήλ πρέπει να δεχθεί οποιονδήποτε περιορισμό στην ελευθερία κινήσεών του στη Γάζα.



Κανένας από τους βασικούς αντιπάλους του Νετανιάχου, για παράδειγμα, δεν φαίνεται πιθανό να υιοθετήσει το επιχείρημα που πρόβαλε ο Μλαντένοφ κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη την Κυριακή, όταν υποστήριξε ότι μόνο η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου του Συμβουλίου Ειρήνης μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα επαναληφθεί ποτέ μια μαζική επίθεση όπως εκείνη του 2023 εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Γάζα.



«Αν καταλήξουμε σε αντιπαραθέσεις για το ένα και το άλλο και σε τακτικές καθυστέρησης, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η μόνη εναλλακτική θα είναι μια νέα διαδικασία επανεξοπλισμού της Χαμάς και η αύξηση του κινδύνου για μια νέα 7η Οκτωβρίου», δήλωσε ο ανώτερος απεσταλμένος.



Θα αποτελούσε πράγματι έκπληξη εάν ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο Ναφτάλι Μπένετ ή άλλοι επίδοξοι πρωθυπουργοί του Ισραήλ θεωρούσαν ότι μια τέτοια θέση θα μπορούσε να τους αποφέρει πολλές ψήφους.



Αξιωματούχος του αμερικανικού Συμβουλίου Ειρήνης επιχείρησε, στο μεταξύ, να υπογραμμίσει την αυτοσυγκράτηση που έχει επιδείξει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες, καθώς και μια αλλαγή στην πολιτική επιλογής στόχων. «Βλέπουμε συνεργασία στο παρασκήνιο», ανέφερε.