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Φωτιά στον Κουβαρά: Ρεπόρτερ της ΕΡΤ έσωσε χελώνα από τις φλόγες – Δείτε βίντεο

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Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Κουβαρά, το πρωί της Δευτέρας από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε καίγοντας κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκη και δασικές εκτάσεις.

Ο ρεπόρτερ του ErtNews, Σπύρος Δαρσινός, βρέθηκε στο μέτωπο, κάνοντας live διάσωση μιας χελώνας που υπέστη εγκαύματα.

Στο βίντεο φαίνεται ο Σπύρος Δαρσινός να μεταδίδει τις πληροφορίες για την φωτιά στο όρος Μερέντα, στον Κουβαρά. Σε μια στιγμή ακούγεται να ανεβάζει τον τόνο της φωνής του, με δραματικό τρόπο, βρίσκοντας στα χόρτα μία χελώνα, κοντά στο σημείο όπου μαίνονταν οι φλόγες.

Χωρίς δεύτερη σκέψη την άρπαξε στα χέρια του για να εξετάσει αν έχει καεί. Η χελώνα ήταν ζωντανή φέροντας όμως κάποια εγκαύματα στα πλευρά και τα πόδια της.

Αφού βεβαιώθηκε πως ήταν καλά, συνέχισε να μεταδίδει τα νεότερα για το μέτωπο, κρατώντας στα χέρια του την χελώνα.

«Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων», ακούγεται να λέει.

Η άμεση αντίδραση του Σπύρου Δαρσινού πρέπει να σταθεί σε όλους ως υπενθύμιση ότι τα μεγαλύτερα θύματα της φωτιάς είναι τα άγρια ζώα τα οποία παλεύουν να ξεφύγουν από τις φλόγες όταν το σπίτι τους, το δάσος, παραδίνεται στις φλόγες.

Κουβαράς Φωτιά

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