Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της και τους φίλους της στις Μαλδίβες για τα 33α γενέθλιά της – Δείτε εικόνες

Μία έκπληξη επεφύλασσαν στην Ιωάννα Τούνη ο σύντροφός της και οι φίλοι της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στις Μαλδίβες. Η Instagrammer επέλεξε τον συγκεκριμένο προορισμό για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε εικόνες και βίντεο που δημοσίευσε στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram αποτυπώνεται η στιγμή που καταφτάνει στο σημείο του resort, όπου την περιμένουν για να αντικρίσει όσα είχαν ετοιμάσει για εκείνη. Εκεί, ο γιος της, Πάρης, ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης και η παρέα της, της ευχήθηκαν με μία εντυπωσιακή τούρτα, με την ίδια να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή της.