Περιπέτεια για 59 επιβάτες του “Νήσος Σάμος” – Δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα Ψαρά λόγω ανέμων

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή των Ψαρών, ο πλοίαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» έκρινε επισφαλή την προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι του νησιού τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Το «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μυτιλήνη-Χίος-Οινούσσες-Ψαρά-Πειραιάς, συνέχισε το ταξίδι του προς τον Πειραιά.

Στο λιμάνι των Ψαρών ανέμεναν προς επιβίβαση 59 επιβάτες, οκτώ Ι.Χ. οχήματα και ένα δίκυκλο, ενώ από το πλοίο επρόκειτο να αποβιβαστούν 24 επιβάτες και πέντε Ι.Χ. οχήματα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.