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Βάνα Μπάρμπα για Νίκο Καλογερόπουλο: Είχε υποτιμηθεί πολύ επειδή δεν έμπαινε σε συστήματα

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Για την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, μίλησε η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

«Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Η Βάνα Μπάρμπα πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μια μεγάλη μορφή, ένα ταλέντο που είχε υποτιμηθεί πολύ επειδή δεν έμπαινε σε συστήματα, δεν έμπαινε μέσα στις κλασικές φόρμες. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ στην Μενεξέδενια πολιτεία!

Και εγώ είχα την τύχη να παίξω μαζί του στην ταινία που έκανε και νομίζω και ο Γιώργος Κιμούλης. Όλοι πήγαμε γιατί ήταν η ταινία που έκανε στην Πύλο, όπου δεν είχε σενάριο. Δεν με ενδιέφερε τίποτα, αρκεί να είμαι κοντά του και να μαθαίνω. Έχουμε φτωχύνει. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν μοναδικός».

Βάνα Μπάρμπα

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