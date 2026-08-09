Αποστολία Ζώη: Μία μόνο φορά μου ξύπνησε η επιθυμία να κάνω παιδί, για μια μέρα

Το κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής άνοιξε, μεταξύ άλλων, η Αποστολία Ζώη στη συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο vidcast της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους και δεν σκέφτηκε ποτέ τη δημιουργία οικογένειας, παρά μόνο για μια ημέρα.

Ειδικότερα, η Αποστολία Ζώη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν ήταν προτεραιότητα μου ποτέ ούτε ο γάμος ούτε το παιδί. Συνειδητά κιόλας το παιδί, δεν… Το παιδί, για μένα, πάει με τον άνθρωπο, που όχι μόνο θα σου το ξυπνήσει αυτό αλλά θα δεις ότι μπορείς να είσαι για πάντα μαζί”.

“Εμένα μία μόνο φορά μου ξύπνησε αυτό για μια μέρα. Αυτό είναι όλο. Για μια μέρα, μετά συνήλθα. Όχι, δεν έχω μέσα στο μυαλό μου ότι θα κάνω ένα παιδί και, είτε είμαι με αυτόν τον άνθρωπο είτε χωρίσω, μια χαρά. Όχι. Δεν έχω μάθει έτσι”.

“Οι γονείς μου ήταν μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους μαζί. Δεν θέλω να βάλω νερό στο κρασί μου σ’ αυτό και γι’ αυτό και δεν το έκανα. Θα ήθελα, εάν έκανα ποτέ παιδί, να είναι με έναν άνθρωπο που θα μας έβλεπε το παιδί να είμαστε χέρι χέρι μέχρι τα βαθιά γεράματα” συμπλήρωσε η Αποστολία Ζώη.