MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: Οι γιοί μου με ανάγκασαν να δουλέψω με τον εαυτό μου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς προχώρησε η Λένα Παπαληγούρα στη νέα συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον θεατρικό της παρτενέρ, Μελέτη Ηλία στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Κι αυτό μιας και η γοητευτική πρωταγωνίστρια κλήθηκε να μιλήσει για τις αλλαγές που έχουν προκαλέσει στην ψυχοσύνθεση της οι δυο αγαπημένοι της γιοι, ηλικίας 6 και 8 ετών.

Λένα, οι δυο γιοι σου, ο Αναστάσης που θα γίνει 8 χρονών τον Νοέμβριο και ο Αντώνης που έχει κλείσει τα 6, σε τι θα έλεγες ότι σε άλλαξαν;

Μαζί τους βλέπω τον κόσμο ξανά, μέσα από τα δικά τους μάτια. Αυτό είναι ένα φανταστικό δώρο που σου κάνουν τα παιδιά. Επιπλέον, σίγουρα με έχουν κάνει πιο συνειδητοποιημένη. Με ανάγκασαν να δουλέψω με τον εαυτό μου, φέρνοντας με αντιμέτωπη με πτυχές του χαρακτήρα μου που μου αρέσουν, αλλά και με άλλες που δεν μου αρέσουν.

Τι εννοείς;

Μου ξύπνησαν ένα μεγάλο κομμάτι τρυφερότητας, αλλά ταυτόχρονα και μια κατάσταση κρίσης – ως γονιός, βλέπεις στον εαυτό σου χειρισμούς που πιστεύεις ότι δεν θα τους κάνεις. Δεν έχουν άδικο γι’ αυτό που λένε, ότι τους γονείς σου τους καταλαβαίνεις όταν κάνεις παιδιά.

Όπως όταν χάνεις την ψυχραιμία σου ή είσαι αυστηρός με κάτι παράλογο, κάτι που έλεγες μικρότερος ότι δεν θα έκανες ποτέ. Δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο. Αυτό το καταλαβαίνεις μόνο όταν γίνεις γονιός.

Λένα Παπαληγούρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 12 ώρες πριν

Το κομμάτι πύραυλου που προσέκρουσε στη Σελήνη γίνεται χρυσή ευκαιρία μελέτης για ειδικούς επιστήμονες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Νίκο Καλογερόπουλο: Ξεχώρισε για το ήθος του, αφήνει πίσω του σημαντικό έργο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και σήμερα στην 30η Επαρχιακή Οδό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές σε τρεις δήμους της Χαλκιδικής

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Χτυπήθηκαν το διυλιστήριο της Aramco και το λιμάνι Μόχα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης