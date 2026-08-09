Λένα Παπαληγούρα: Οι γιοί μου με ανάγκασαν να δουλέψω με τον εαυτό μου

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς προχώρησε η Λένα Παπαληγούρα στη νέα συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον θεατρικό της παρτενέρ, Μελέτη Ηλία στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Κι αυτό μιας και η γοητευτική πρωταγωνίστρια κλήθηκε να μιλήσει για τις αλλαγές που έχουν προκαλέσει στην ψυχοσύνθεση της οι δυο αγαπημένοι της γιοι, ηλικίας 6 και 8 ετών.

Λένα, οι δυο γιοι σου, ο Αναστάσης που θα γίνει 8 χρονών τον Νοέμβριο και ο Αντώνης που έχει κλείσει τα 6, σε τι θα έλεγες ότι σε άλλαξαν;

Μαζί τους βλέπω τον κόσμο ξανά, μέσα από τα δικά τους μάτια. Αυτό είναι ένα φανταστικό δώρο που σου κάνουν τα παιδιά. Επιπλέον, σίγουρα με έχουν κάνει πιο συνειδητοποιημένη. Με ανάγκασαν να δουλέψω με τον εαυτό μου, φέρνοντας με αντιμέτωπη με πτυχές του χαρακτήρα μου που μου αρέσουν, αλλά και με άλλες που δεν μου αρέσουν.

Τι εννοείς;

Μου ξύπνησαν ένα μεγάλο κομμάτι τρυφερότητας, αλλά ταυτόχρονα και μια κατάσταση κρίσης – ως γονιός, βλέπεις στον εαυτό σου χειρισμούς που πιστεύεις ότι δεν θα τους κάνεις. Δεν έχουν άδικο γι’ αυτό που λένε, ότι τους γονείς σου τους καταλαβαίνεις όταν κάνεις παιδιά.

Όπως όταν χάνεις την ψυχραιμία σου ή είσαι αυστηρός με κάτι παράλογο, κάτι που έλεγες μικρότερος ότι δεν θα έκανες ποτέ. Δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο. Αυτό το καταλαβαίνεις μόνο όταν γίνεις γονιός.