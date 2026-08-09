Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τους απρόσεκτους οδηγούς των διοδίων – Ποια κίνηση τιμωρεί αυστηρά ο νέος ΚΟΚ

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που παρατηρούνται καθημερινά στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους σχετίζεται με ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που γίνεται από αρκετούς οδηγούς κατά την είσοδο τους σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, και πιο συγκεκριμένα λίγο πριν από τα διόδια.

Πρόκειται για το γνωστό μπέρδεμα στους σταθμούς διοδίων, όταν οι οδηγοί, συνήθως λόγω βιασύνης, πίεσης ή άγχους, επιλέγουν λάθος λωρίδα, καταλήγοντας είτε σε ηλεκτρονική λωρίδα e-pass χωρίς να διαθέτουν πομποδέκτη, είτε αντίστροφα σε λωρίδα με υπάλληλο ενώ διαθέτουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής διέλευσης.

Το φαινόμενο αυτό και ιδιαίτερα για αυτούς που κολλάνε χωρίς πομποδέκτη σε λωρίδα χωρίς υπάλληλο, παρατηρείται ιδιαίτερα συχνά σε μεγάλους και επιβαρυμένους σταθμούς διοδίων, όπως στον κόμβο Μεταμόρφωσης που αποτελεί το σημείο σύνδεσης της Εθνικής Οδού με την Αττική Οδό και ακόμη και ένα μικρό λάθος αρκεί για να δημιουργήσει ουρές και καθυστερήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο ξεκινά τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το λάθος του. Και αυτό γιατί η βασική επιλογή που έχει σε αυτό το σενάριο είναι να βάλει όπισθεν για να επιστρέψει πίσω και να αλλάξει λωρίδα, αναγκάζοντας μάλιστα και τα οχήματα που βρίσκονται κολλημένα από πίσω τους να κάνουν το ίδιο ώστε να του επιτρέψουν να περάσει.

Η συγκεκριμένη κίνηση όμως θεωρείται πλήρως παράνομη αφού απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 26 περί «Κίνησης προς τα πίσω», η οπισθοπορεία επιτρέπεται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε ελιγμούς στάθμευσης ή όταν η προς τα εμπρός κίνηση είναι αδύνατη. Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Α και επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο αυστηρά όταν η παράβαση πραγματοποιείται σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΚΟΚ, σε αυτοκινητόδρομους απαγορεύεται ρητά η οπισθοπορεία, η αναστροφή αλλά και η κίνηση στη διαχωριστική λωρίδα. Η παράβαση περί οπισθοπορείας ανήκει στην κατηγορία Ε3-Β, κάτι που σημαίνει πρόστιμο 350 ευρώ αλλά και αφαίρεση της άδειας και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η έκβαση της συγκεκριμένης παράβασης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κρίση και την ερμηνεία του αστυνομικού οργάνου, καθώς η διαμόρφωση των συγκεκριμένων σημείων στα διόδια δημιουργεί συχνά συνθήκες σύγχυσης και παρερμηνειών για τους οδηγούς.

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί οδηγοί υποστηρίζουν πως η διάταξη των εν λόγω σημείων καθώς και η έντονη πίεση που δημιουργείται στους μεγάλους σταθμούς διοδίων μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε τέτοιου είδους λάθη, ειδικά όταν γίνεται απότομη διαχώριση των λωρίδων λίγο ακριβώς πριν το σημείο διέλευσης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο οδηγός οφείλει να ακινητοποιήσει το όχημά του και να περιμένει στο σημείο μέχρι να δεχθεί την απαραίτητη βοήθεια από το προσωπικό των Διοδίων. Κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τις πιθανότητες κάποιου ατυχήματος και αποφεύγουμε και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου.

Πηγή: carandmotor.gr