Βραζιλία: Συντριβή ελικοπτέρου με 4 νεκρούς στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Δείτε βίντεο

Ελικόπτερο συνετρίβη χθες Σάββατο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, νεκροί είναι ο πιλότος και τρεις τουρίστριες από την Κολομβία – μια 59χρονη με την 37χρονη κόρη της και την 17χρονη εγγονή της.

Το ελικόπτερο συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο εθνικό πάρκο της Τιζούκα, σε βουνοπλαγιά με πυκνή βλάστηση. Πυροσβέστες ανέφεραν ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκαν «απανθρακωμένοι», ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν το φλεγόμενο ελικόπτερο σε δυσπρόσιτο σημείο.

HELICOPTER CRASH IN RIO DE JANEIRO



▪️A Brazilian pilot and three Colombian tourists are the victims of the crash of a Robinson R44 helicopter in Rio.



▪️The helicopter crashed in the Vista Chinesa area, in Alto da Boa Vista, north zone of Rio de Janeiro.#RIO pic.twitter.com/2SEKVN2Ghs August 9, 2026

Τον Ιούνιο σε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο είχαν βρει τον θάνατο έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ο αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο αργεντινός YouTuber Γκασπάρ Πριμ.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πως έχει ζητήσει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βραζιλίας να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πτήσεων ελικοπτέρων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε αυτόν τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.