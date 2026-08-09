Μαίνεται η μεγάλη φωτιά σε δάσος στο Μουζάκι Ηλείας – Επιχειρούν 105 πυροσβέστες και 9 εναέρια – Δείτε βίντεο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Μουζάκι, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού επτά πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.