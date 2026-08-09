Καβάλα: Νεκρή 65χρονη που κολυμπούσε στους Αμμόλοφους – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ

Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην παραλία των Αμμολόφων, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ενημερώθηκε σήμερα το μεσημέρι για την ύπαρξη μίας 65χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Βουλγαρίας), η οποία είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.

Στην 65χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και από διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) με αρνητικά αποτελέσματα, όπως αναφέρει το Λιμενικό.

Στη συνέχεια η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.