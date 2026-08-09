Κίνα: Πάνω από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Σαγκάη λόγω τυφώνα Dolphin – Μαζικές εκκενώσεις

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ανατολική Κίνα ενόψει της έλευσης του τυφώνα Dolphin, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων και περισσότερες από 1.300 πτήσεις να ακυρώνονται στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σαγκάης.

Το ισχυρό καιρικό σύστημα έχει ήδη επηρεάσει τη βόρεια Ταϊβάν, όπου οι εξωτερικές ζώνες του έφεραν έντονες βροχοπτώσεις το Σάββατο, ακόμη και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι.

I'm stuck in the Typhoon White Dolphin in Shanghai.



The street in front of my hotel got flooded pic.twitter.com/5uIbmKRJ5a — Carl Zha (@CarlZha) August 9, 2026

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών οδήγησε παράλληλα αεροπορικές εταιρείες της Ταϊβάν στην ακύρωση πτήσεων με προορισμό την Κίνα.

Άνεμοι 162 χλμ./ώρα και έως 400 χιλιοστά βροχής

Οι άνεμοι που συνοδεύουν τον Dolphin έφτασαν σε μέγιστη ένταση περίπου τα 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες βροχής που αναμένεται να πέσουν στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί η επαρχία Τζετζιάνγκ, καθώς και οι βόρειες περιοχές της γειτονικής Φουτζιάν.

Τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν από 200 έως 400 χιλιοστά τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

«Παραλύουν» τα αεροδρόμια της Σαγκάης

Σημαντικά προβλήματα έχουν ήδη προκληθεί στις αεροπορικές μετακινήσεις. Στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σαγκάης, Πουντόνγκ και Χονγκιάο, ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.300 πτήσεις.

Οι ακυρώσεις αντιστοιχούν περίπου στο 60% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή, καθώς οι αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζονται για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Πάνω από 400.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν επικίνδυνες περιοχές

Μεγάλης κλίμακας είναι και η επιχείρηση προληπτικών εκκενώσεων στις περιοχές που θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες στο πέρασμα του τυφώνα.

Στην επαρχία Τζετζιάνγκ, περίπου 390.000 κάτοικοι της πόλης Ταϊτζόου απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και στη Σαγκάη, όπου περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για το κύριο πέρασμα του Dolphin.