Μελέτης Ηλίας: Μοιράστηκα δημόσια κάτι τόσο προσωπικό για να βοηθηθούν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανακαλύψει αυτόν τον δρόμο

Με αφορμή τη νέα θεατρική του συνεργασία με την Λένα Παπαληγούρα, σε περιοδεία ανά την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Μέσα σε πολλά, μάλιστα, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για την απόφαση αφενός να απευθυνθούν με τη σύζυγο του σε σύμβουλο γάμου στο παρελθόν και αφετέρου να το μοιραστεί αυτό δημόσια.

Έχεις παραδεχθεί στο παρελθόν ότι με τη σύζυγο σου απευθυνθήκατε σε σύμβουλο γάμου. Ζητήσατε επιπλέον βοήθεια για το πως θα διαχειριστείτε τη συμπεριφορά σας απέναντι στα παιδιά σας;

Όλα είναι μέσα στο πλαίσιο. Δεν συζητάς μόνο για τη σχέση σου με τη γυναίκα σου, αλλά και για τα παιδιά σου και για τον εαυτό σου. Είναι πολύ ευεργετικό να μπορείς να ακούς έναν ειδικό να σου λέει μια άποψη, που μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά να μην την έχεις σκεφτεί ποτέ.

Για εμάς το κομβικό σημείο ήταν όταν γεννήθηκε ο γιος μας και η κόρη μας ήταν ήδη 5,5 χρονών. Τότε διαπιστώσαμε ότι είναι δύσκολα διαχειρίσιμη η προσέγγιση μας στο μεγάλο παιδί. Όταν η προσοχή σου στρέφεται στο μωρό, βάζεις το μεγάλο στον “αυτόματο”. Τότε αρχίζει να δημιουργείται μια περίεργη ανισορροπία.

Πως αποφάσισες τότε να μοιραστείς δημόσια κάτι τόσο προσωπικό;

Για να βοηθηθούν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανακαλύψει αυτόν τον δρόμο. Δεν είναι αυτονόητο ότι όποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα θα απευθυνθεί σε ειδικό.

Οπότε κάποιος, ακούγοντας το σε μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο σαν εμένα, μπορεί να το απενοχοποιήσει και να το τολμήσει και ο ίδιος.