Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε δάσος στο Μουζάκι – “Προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό”

Καλύτερη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δάσος στο Μουζάκι Ηλείας, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Κοροβέση.

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην περιοχή Μουζάκι», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Όπως πρόσθεσε, «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τουλάχιστον εννέα εναέρια πυροσβεστικά μέσα βοηθώντας σημαντικά στο έργο της κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σύμφωνα με τον κ. Κοροβέση, «προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό Μουζάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή», συμπληρώνοντας ότι «στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφερειακής ενότητας Ηλείας».

Συνολικά αυτή την ώρα επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν από αέρος επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πύργου.