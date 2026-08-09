Δήμας: Το ελικόπτερο είχε άδεια να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο του νησιού στις Αλυκές και όχι στο Σαρακήνικο

Σε ακρόαση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο κατάμεστο από λουόμενους Σαρακήνικο της Μήλου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση σε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε επικοινωνία με το protothema.gr, για τη συγκεκριμένη πτήση είχε δοθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας άδεια προσγείωσης στην περιοχή Αλυκές, κοντά στον Αδάμαντα και το αεροδρόμιο της Μήλου.

Το ελικόπτερο, ωστόσο, δεν κατευθύνθηκε στο προβλεπόμενο σημείο. Αντί για το ελικοδρόμιο, προσγειώθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στη βόρεια πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στο Σαρακήνικο, την ώρα που στη διάσημη παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι.

Οι εικόνες του ελικοπτέρου να βρίσκεται πάνω στην παραλία, ανάμεσα σε επισκέπτες, προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων και κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Το κρίσιμο ερώτημα που καλείται πλέον να απαντηθεί είναι γιατί ο πιλότος επέλεξε να προσγειωθεί σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές παραλίες της χώρας, ενώ είχε στη διάθεσή του αδειοδοτημένο σημείο προσγείωσης στο νησί.

Όπως προκύπτει από την επικοινωνία με τον κ. Δήμα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη κινήσει τη σχετική διαδικασία και ο πιλότος καλείται σε ακρόαση, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή του σημείου προσγείωσης και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μετά την ακρόαση και την εξέταση όλων των στοιχείων θα κριθεί εάν προκύπτουν παραβάσεις και εάν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεων, με την υπόθεση να ανοίγει παράλληλα τη συζήτηση για το κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο παρέχει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας για προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός οργανωμένων υποδομών και, κυρίως, σε χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών.

Πηγή: protothema.gr