ΕΠΟ για τα γενέθλια του Ότο Ρεχάγκελ: “Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδας”

Ο Ότο Ρεχάγκελ έχει σήμερα, 9 Αυγούστου 2026, τα 88α γενέθλιά του και η ΕΠΟ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας.

Έχοντας οδηγήσει την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας μέχρι την κορυφή της Ευρώπης το 2004, ο “Βασιλιάς” Ότο Ρεχάγκελ έγραψε τη σπουδαιότερη ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα γενέθλιά του αποτελούν γιορτή για όλη τη χώρα.

Η ΕΠΟ δεν ξέχασε έτσι να ευχηθεί στον Γερμανό τεχνικό, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media, με τις εξής ευχές: “Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ”.

Η ανάρτηση γέμισε φυσικά με ευχές και στα σχόλια, για τον Γερμανό παλαίμαχο προπονητή.