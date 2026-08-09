MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΟ για τα γενέθλια του Ότο Ρεχάγκελ: “Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδας”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ότο Ρεχάγκελ έχει σήμερα, 9 Αυγούστου 2026, τα 88α γενέθλιά του και η ΕΠΟ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας.

Έχοντας οδηγήσει την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας μέχρι την κορυφή της Ευρώπης το 2004, ο “Βασιλιάς” Ότο Ρεχάγκελ έγραψε τη σπουδαιότερη ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα γενέθλιά του αποτελούν γιορτή για όλη τη χώρα.

Η ΕΠΟ δεν ξέχασε έτσι να ευχηθεί στον Γερμανό τεχνικό, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media, με τις εξής ευχές: “Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ”.

Η ανάρτηση γέμισε φυσικά με ευχές και στα σχόλια, για τον Γερμανό παλαίμαχο προπονητή.

Ότο Ρεχάγκελ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Στον Άγιο Νεκτάριο με τον σύζυγό της και τον γιο τους – “Σήμερα πήραμε την ευχή για τον γιο μας”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα κάνουν διακοπές με πολυτελές γιοτ με τα δύο παιδιά τους – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λουτράκι: 75χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους απορριμμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της βιομηχανίας μας αφορά όλους, γιατί διασφαλίζει την ανάπτυξη, την ασφάλεια και δίνει καλύτερους μισθούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πάρος: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του 4χρονου και ο ιδιοκτήτης του beach bar – Πώς έγινε η τραγωδία