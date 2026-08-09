Άννα Κορακάκη για τα δέκα χρόνια από τη νίκη της στο Ρίο: “Το πιο πολύτιμο “μετάλλιό” μου είναι η κόρη μου”

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που η Άννα Κορακάκη έγραψε το όνομά της στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, κατακτώντας δύο μετάλλια στους Αγώνες του Ρίο το 2016.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, που τότε ήταν μόλις 20 ετών, έκανε μια αναδρομή σε εκείνες τις στιγμές, οι οποίες άλλαξαν για πάντα τη ζωή της, και τις συνέκρινε με το σήμερα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών, η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη, ποζάρει με το ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε τότε, ενώ στη δεύτερη, δέκα χρόνια μετά κρατάει την μονάκριβη κόρη της.

Η ίδια θέλησε μέσα από τα λόγια της να μιλήσει για όλα όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της μέσα σε αυτή τη δεκαετία, αλλά και για το νέο, πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει ανοίξει για εκείνη.

«9 Αυγούστου. 10 χρόνια από εκείνες τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα… Δύο ολυμπιακά μετάλλια, αμέτρητα συναισθήματα, μία ιστορία που γράφτηκε με πολύ κόπο, ακλόνητη πίστη και μεγάλη αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Κι όμως… η ζωή είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο να μου δείξει.

10 χρόνια μετά, τα χέρια μου πλέον κρατάνε το πιο πολύτιμο «μετάλλιό» μου. Την κόρη μου. Και τώρα είναι που καταλαβαίνω πως το πιο σπουδαίο δεν ήταν ποτέ τα ρεκόρ κι οι διακρίσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που η Άννα Κορακάκη έγραψε το όνομά της στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, κατακτώντας δύο μετάλλια στους Αγώνες του Ρίο το 2016. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, που τότε ήταν μόλις 20 ετών, έκανε μια αναδρομή σε εκείνες τις στιγμές, οι οποίες άλλαξαν για πάντα τη ζωή της, και τις συνέκρινε με το σήμερα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών, η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη, ποζάρει με το ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε τότε, ενώ στη δεύτερη, δέκα χρόνια μετά κρατάει την μονάκριβη κόρη της.

Η ίδια θέλησε μέσα από τα λόγια της να μιλήσει για όλα όσα έχουν αλλάξει στη ζωή της μέσα σε αυτή τη δεκαετία, αλλά και για το νέο, πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει ανοίξει για εκείνη.

«9 Αυγούστου. 10 χρόνια από εκείνες τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα… Δύο ολυμπιακά μετάλλια, αμέτρητα συναισθήματα, μία ιστορία που γράφτηκε με πολύ κόπο, ακλόνητη πίστη και μεγάλη αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Κι όμως… η ζωή είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο να μου δείξει.

10 χρόνια μετά, τα χέρια μου πλέον κρατάνε το πιο πολύτιμο «μετάλλιό» μου. Την κόρη μου. Και τώρα είναι που καταλαβαίνω πως το πιο σπουδαίο δεν ήταν ποτέ τα ρεκόρ κι οι διακρίσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Κορακάκη έκανε, μάλιστα, έναν συγκινητικό απολογισμό για την πορεία της από την 20χρονη αθλήτρια που ονειρευόταν την κορυφή μέχρι τη γυναίκα και μητέρα που είναι σήμερα.

«Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω περήφανη για εκείνη την 20χρονη που τόλμησε να ονειρευτεί… Αλλά νιώθω ακόμα πιο περήφανη για τη γυναίκα που έγινα», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στην κόρη της, η οποία πλέον αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο και τη δύναμή της, θέλοντας μέσα από το δικό της παράδειγμα να της δείξει την αξία της προσπάθειας, της επιμονής και της δύναμης να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις.

«Και αν μια μέρα με κοιτάξει και νιώσει περήφανη για τη μαμά της… τότε αυτό θα είναι το πιο μεγάλο μου επίτευγμα από όλα», έγραψε η Άννα Κορακάκη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα, την αθλητική της διαδρομή και όλα όσα έχουν πραγματικά αξία στη ζωή της.