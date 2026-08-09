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Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυργαδίκια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οριοθετήθηκε μέσα σε μισή ώρα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυργαδίκια στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο ενημερώθηκε στις 09:30.

Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Αριστοτέλη.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής που κινητοποιήθηκε άμεσα .

Φωτιά

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