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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Σπήλαιο Ορεστιάδας – Λάθος συναγερμός για τη Γιαννούλη Σουφλίου

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1 και μισή το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, παρά την κινητοποίηση εναέριων μέσων για το περιστατικό στη Γιαννούλη Σουφλίου, για το οποίο ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις 15:20 το μεσημέρι, έγινε έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή και δεν εντοπίστηκε καπνός.

Στο μεταξύ στη Ροδόπη, υπό έλεγχο τέθηκε το μέτωπο στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.

Ορεστιάδα Φωτιά

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