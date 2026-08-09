Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το βίντεο, που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο.

Συγκεκριμένα, για το περιστατικό ενημερώθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το γεγονός ότι προσγειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο το ελικόπτερο, αλλά και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες με την σειρά τους ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή στο Α.Τ. Μήλου για τη συλλογή προανακριτικού υλικού και των στοιχείων των εμπλεκομένων, όπως αναφέρει το cnn.gr.

Το επίμαχο περιστατικό περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (7/8). Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο και βρισκόταν στο σημείο, κατέγραψε με το κινητό του το συμβάν.