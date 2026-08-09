Γεωργιάδης για την επίθεση σε νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό: Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ

Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό επίθεσης σε νοσηλεύτρια στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» δίνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας ότι η εργαζόμενη δέχθηκε επίθεση από ασθενή κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, κατά το πέρας της γενικής εφημερίας της 7ης Αυγούστου. Όπως αναφέρει, η ασθενής βρισκόταν σε φορείο και περίμενε να εξεταστεί, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε στη νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντά της στον χώρο των Επειγόντων.

Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, υπέστη ξυλοδαρμό, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία. Η ασθενής συνελήφθη και, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, η εργαζόμενη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της.

Μετά την επίθεση, η νοσηλεύτρια εξετάστηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Ο υπουργός αναφέρει ότι κρίθηκε πως μπορούσε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Παράλληλα, η διοίκηση του «Ερυθρού Σταυρού» της χορήγησε πενθήμερη άδεια, ενώ, όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχει υπάρξει συνεννόηση ώστε να παραμείνει εκτός εργασίας για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να αναρρώσει σωματικά και ψυχικά από την επίθεση.

«Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον» σημειώνει επίσης στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Δείτε την ανάρτησή του

Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό!

Εκλήθη η… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 9, 2026

Στον τραυματισμό της νοσηλεύτριας στον Ερυθρό Σταυρό αναφέρθηκε νωρίτερα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η ασθενής βρισκόταν πάνω σε φορείο στον χώρο των ιατρείων όταν της ζητήθηκε να κάνει υπομονή, καθώς εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προηγηθούν ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Κατά την περιγραφή του Μιχάλη Γιαννάκου, η ασθενής σηκώθηκε από το φορείο και κινήθηκε εναντίον της νοσηλεύτριας. Την άρπαξε από τα μαλλιά, τη χτύπησε με γροθιές και έριξε το κεφάλι της πάνω σε πόρτα, προκαλώντας της τραυματισμούς. Η νοσηλεύτρια κατάφερε κάποια στιγμή να βγει από το ιατρείο, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από τη γυναίκα. Η επίθεση, όμως, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, δεν σταμάτησε εκεί. Η ασθενής την ακολούθησε, την έπιασε ξανά από τα μαλλιά και της επιτέθηκε για δεύτερη φορά, με αποτέλεσμα η νοσηλεύτρια να χτυπήσει και σε άλλη πόρτα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η εργαζόμενη στάθηκε τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρότερα. Από την επίθεση υπέστη χτυπήματα και τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ βρίσκεται και σε κατάσταση έντονου σοκ.