Ηλεία: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στη θέση Μουζάκι, στη Δημοτική Ενότητα Ωλένης του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00 και οι Αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις και να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πύργου με υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση στην περιοχή, με κύριο στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς στη δασική έκταση.