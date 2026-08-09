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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου – Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Σουφλί Φωτιά

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