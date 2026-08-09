Ιράν: Στη δημοσιότητα βίντεο του “αόρατου” Μοτζταμπά Χαμενεΐ μετά τη συνάντηση με Πεζεσκιάν

Το Ιράν επιχειρεί να βάλει τέλος στη σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr News δημοσιοποίησε το νέο βίντεο στις 9 Αυγούστου 2026, υπό αυστηρούς περιορισμούς αναμετάδοσης, ενώ το Associated Press επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τον χρόνο, τον τόπο ή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε.

Το Mehr είχε δημοσιεύσει παρόμοιο βίντεο τον Μάρτιο, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από την ίδια συνεδρία διδασκαλίας.

Ο Χαμενεΐ έχει σταματήσει τις δημόσιες διδασκαλίες από το 2024 και, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, επικοινωνώντας μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων γεγονός που έχει ενισχύσει τις φήμες για την υγεία του.

Υψηλόβαθμες πηγές του Ιράν αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ έχει υποστεί παραμόρφωση στο πρόσωπο και άλλους τραυματισμούς από τον βομβαρδισμό της 28ης Φεβρουαρίου, κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κρατικό Press TV μετέδωσε ότι ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με αφορμή την έναρξη του τρίτου έτους της προεδρικής θητείας. Κατά το ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες «συζήτησαν εκτενώς» τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία: τις ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού, την αποκαλούμενη «τρίτη φάση επιθετικού πολέμου», τις στρατιωτικές εξελίξεις, τις μελλοντικές προοπτικές και την οικονομική συνεργασία με ξένους εταίρους.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε, γεγονός που έχει ενισχύσει τις εικασίες περί σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η αναφορά του Mizan, του επίσημου ειδησεογραφικού οργάνου της δικαστικής εξουσίας, φαίνεται να στοχεύει στην αποδόμηση των φημών.