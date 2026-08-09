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Συρία και Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για το μέλλον των ρωσικών βάσεων

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THESTIVAL TEAM

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Η Συρία και η Ρωσία υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (SANA).

Σύμφωνα με το SANA το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα αρχίσουν την αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή υπό τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες σχετικές με την αναδιοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ρωσία Συρία

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