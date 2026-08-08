Βελόπουλος: Η κυβέρνηση έχει κάνει “ντηλ” με τα καρτέλ ώστε η αισχροκέρδεια να συνεχίζεται εξαθλιώνοντας τους Έλληνες

«Εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση ισχυρίζεται συνεχώς ότι “θα δούμε μειώσεις στις τιμές των προϊόντων”, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο αυξήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «είτε η κυβέρνηση έχει “μυωπία” και δεν βλέπει τι γίνεται στην αγορά ή έχει κάνει “ντηλ” με τα καρτέλ ώστε η αισχροκέρδεια να συνεχίζεται εξαθλιώνοντας τους Έλληνες».