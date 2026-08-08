Βελόπουλος: Η κυβέρνηση έχει κάνει “ντηλ” με τα καρτέλ ώστε η αισχροκέρδεια να συνεχίζεται εξαθλιώνοντας τους Έλληνες
Intime
THESTIVAL TEAM
«Εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση ισχυρίζεται συνεχώς ότι “θα δούμε μειώσεις στις τιμές των προϊόντων”, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο αυξήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «είτε η κυβέρνηση έχει “μυωπία” και δεν βλέπει τι γίνεται στην αγορά ή έχει κάνει “ντηλ” με τα καρτέλ ώστε η αισχροκέρδεια να συνεχίζεται εξαθλιώνοντας τους Έλληνες».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μάικλ Τζόρνταν και Ντέιβιντ Μπέκαμ συναντήθηκαν ξανά στις διακοπές τους – Η αγκαλιά που έδωσαν στο κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ
- Γιατί δεν σας πιάνει ύπνος ενώ νιώθετε κουρασμένοι – Τι να κάνετε
- Αυτές είναι οι πέντε βλάβες που “χτυπούν” το καλοκαίρι -Τι πρέπει να ελέγξεις για να μην μείνεις χωρίς αυτοκίνητο στις διακοπές