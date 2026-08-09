Σωκράτης Αλαφούζος: Έτσι για πρώτη φορά αισθάνθηκα ότι άνηκα σε μια μεγάλη οικογένεια

Σε ένα τρυφερό μοίρασμα, μέσα από τα social media, προχώρησε ο Σωκράτης Αλαφούζος πριν από λίγες ώρες προς τους διαδικτυακούς του φίλους.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η συνάντηση που είχε ο δημοφιλής ηθοποιός με την αγαπημένη του θεία, αδελφή του πατέρα του.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σωκράτης Αλαφούζος επέλεξε να δημοσιεύσει ένα ξεχωριστό φωτογραφικό στιγμιότυπο το οποίο και συνόδευσε με τα εξής λόγια καρδιάς.

“Ένας άνθρωπος, όταν απλώσει το χέρι του να σε κρατήσει και ανοίξει την πόρτα να διαβείς, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Αυτή είναι η θεία μου η Ελένη, αδελφή του μπαμπά μου. Όταν στα 14 μου πήγα για πρώτη φορά στη Κύθνο με τον αδελφό μου, η θεία μου η Ελένη με αγκάλιασε και με κράτησε στο σπίτι της για αρκετό διάστημα”.

“Έτσι για πρώτη φορά αισθάνθηκα ότι άνηκα σε μια μεγάλη οικογένεια. Ανακάλυψα ότι είχα ξαδέλφια στην ηλικία μου, μικρότερα, μεγαλύτερα, τη Δέσποινα, τον Γιάννη, τη Νίκη, τον Βαγγέλη, τον Γιώργο, τις άλλες θείες και θείους, τη γιαγιά μου”.

“Θα μπορούσαν να είναι και πιο νωρίς στη ζωή μου, αλλά είμαι ευγνώμων που από τότε είμαι μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας και την όμορφη Κύθνο αποκαλώ τον τόπο μου” καταλήγει χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλαφούζος σ’ αυτή τη νέα του δημοσίευση στο Instagram.