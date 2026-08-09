Μήλος: “Ο χειριστής του ελικοπτέρου πήρε άδεια και προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο” – Νέα μαρτυρία για το περιστατικό που ξεσήκωσε σάλο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γεμάτης κόσμο, προκειμένου να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή.

Για το περιστατικό με το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο παρενέβη εισαγγελέας που έδωσε εντολή στις αρχές της Μήλου να συλλέξουν τα στοιχεία των εμπλεκομένων, καθώς και το προανακριτικό υλικό.

Διερευνάται αν θα ασκηθούν διώξεις, αν δηλαδή έχει διαπραχθεί αξιόποινη ενέργεια.

Το Σαρακήνικο είναι μία παραλία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και στη συγκεκριμένη περίπτωση τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα ασφαλείας.

Για τον λόγο αυτό, το γεγονός της προσγείωσης ιδιωτικού ελικοπτέρου με τουρίστες, προκάλεσε έντονη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τις πτήσεις στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή, αν και νόμιμη, έχει εγείρει ανησυχίες για την προστασία του φυσικού τοπίου και την πιθανή επιβάρυνση του τουριστικού ρεύματος.

Οι τοπικές αρχές καλούνται να εξετάσουν τα αιτήματα πτήσεων και να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν θα θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον της Μήλου.

Μιλώντας το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026) στον Alpha, ο Τζώρτζης Χιωτάκης, χειριστής ελικοπτέρων είπε:

«Υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 19 άρθρο 12 σύμφωνα με το οποίο οι πτήσεις γίνονται με την κρίση του χειριστή και με την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή ιδιοκτήτης είναι το ελληνικό Δημόσιο η υποχρέωση του κυβερνήτη του ελικοπτέρου ήταν να υποβάλει ένα σχέδιο πτήσης και να προσγειωθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Χιωτάκη, ο χειριστής ζήτησε άδεια από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Μήλου και του επιτράπηκε να προσγειωθεί στο Σαρακήνικο.

Όπως λέει ο ίδιος ειδικός, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου του μετέφερε ότι τη στιγμή της προσγείωσης δεν υπήρχε στην περιοχή κανένας άλλος άνθρωπος.