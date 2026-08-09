Πάρος: “Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δε θα είχα θρηνήσει το παιδί μου” – Συγκλονίζει ο πατέρας για τον θάνατο του 4χρονου σε πισίνα

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο, με τον πατέρα του παιδιού να περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν το αγοράκι εντοπίστηκε μέσα στο νερό. Όπως ανέφερε, ο ίδιος έτρεξε αμέσως και επιχείρησε να το επαναφέρει κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ και τεχνητή αναπνοή, ωστόσο το παιδί «δεν επανήλθε ποτέ».

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι στο σημείο δεν υπήρχαν επαρκή μέσα προστασίας και δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η παρουσία ανθρώπου που θα επέβλεπε διαρκώς την πισίνα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία. Μάλιστα, ο πατέρας δηλώνει πως «αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”». Ο μπάρμαν ήταν ο άνθρωπος που βούτηξε για να ανασύρει τον 4χρονο με τον πατέρα να τονίζει πως «δεν ήταν στη δουλειά του» ενώ στο beach bar «δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

Μιλώντας στο STAR, ο πατέρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο beach bar, όταν ο μπάρμαν βούτηξε για να ανασύρει το παιδάκι: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».

«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε. Ο πατέρας σημειώνει πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και πως «τρέξαμε γρήγορα».

«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο», λέει και τονίζει πως «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».

«Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και να μην έχει ναυαγοσώστη»

Από την πλευρά του ο παππούς του 4χρονου δηλώνει πως «το εγγονάκι μου χάθηκε γιατί δεν είχε ναυαγοσώστη. Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και με τόσο κόσμο να δουλεύει εκεί μέσα και να μην έχει ναυαγοσώστη, θέλει κρέμασμα στο Σύνταγμα».

Εργαζόμενος μίλησε στο STAR και περιέγραψε πως «οι άνθρωποι τρώγανε στο κάτω ρεστοράν και πιθανολογείται ότι το παιδάκι έφυγε από την πλάτη τους και δεν το πήραν χαμπάρι, δηλαδή σε αυτά τα λεπτά, πέντε, δέκα που μεσολάβησαν γιατί είχαν παραγγείλει και φαγητά και τα πιάτα ήταν μισογεμάτα. Στην ουσία ούτε το φαγητό δεν προλάβανε να φάνε». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο υπεύθυνος της επιχείρησης ήταν στο μηχανοστάσιο της πισίνας τη συγκεκριμένη στιγμή».

Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης του beach bar οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος και οι γονείς του παιδιού κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Είναι πάντα στην επιχείρησή του, πάντα. Προσπαθεί, επιβλέπει, είναι πάντα με τεταμένα τα αντανακλαστικά», δήλωσε ο Χάρης Αμπράζης, δικηγόρος του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας. Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση και ο μπάρμαν του beach bar, βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε τον τετράχρονο.

Στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στον χώρο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συνέδραμε μέχρι την άφιξη των διασωστών. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται τόσο κατά τη διακομιδή όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.