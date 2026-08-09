Κάρτα Αγρότη: Πώς θα ενεργοποιείται ψηφιακά από τις 28 Αυγούστου

Νέα ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου 2026 για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζική χρηματοδότηση.



Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.



Σύμφωνα με την απόφαση Α.1161 της ΑΑΔΕ, τα ψηφιακά αρχεία θα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από τις 28 Αυγούστου 2026.

Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο

Το αρχείο με τον κωδικό QR θα δημιουργείται προαιρετικά, έπειτα από επιλογή του παραγωγού, κατά την οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.



Σε αυτό θα εμφανίζονται:



-το ΑΦΜ του παραγωγού,

-το ονοματεπώνυμό του,

-ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN στον οποίο καταβάλλονται οι ενισχύσεις,

-η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει,

-η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης.



Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης.

Τι αλλάζει για τον δηλωμένο IBAN

Μόλις συναφθεί η σύμβαση χρηματοδότησης, η τράπεζα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΑΑΔΕ. Από εκείνη τη στιγμή, ο λογαριασμός IBAN στον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις θα «κλειδώνει» και δεν θα μπορεί να αλλάξει όσο παραμένει ανεξόφλητη η χρηματοδότηση.

Ο περιορισμός θα αίρεται μετά την πλήρη αποπληρωμή. Η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει την ΑΑΔΕ για την εξόφληση το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

Τι ισχύει για τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις

Για όσους παραγωγούς έχουν ήδη ενεργή χρηματοδότηση και εξακολουθεί να υπάρχει ανεξόφλητο ποσό, ο IBAN που είχε δηλωθεί στην προηγούμενη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης δεν θα μπορεί να μεταβληθεί.



Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προθεσμία έως τις 14 Αυγούστου 2026 για να ενημερώσουν την ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής Agrocarta, σχετικά με τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί.