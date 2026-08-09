Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της βιομηχανίας μας αφορά όλους, γιατί διασφαλίζει την ανάπτυξη, την ασφάλεια και δίνει καλύτερους μισθούς

Στη στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας ως βασικού μοχλού για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της περιφέρειας και της ασφάλειας της χώρας μας επικεντρώνεται το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Δίνει τη δυνατότητα στους νέους μας να διαμορφώσουν το δικό τους σχέδιο ζωής για να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην πατρίδα τους», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του αναπτυξιακού νόμου υποστηρίζονται παραγωγικές επενδύσεις και ήδη έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ακολουθεί η συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στην δημοσιογράφο Εύη Παπαδοσηφάκη

– Κύριε υπουργέ, μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα γύρω από το κομμάτι της ελληνικής βιομηχανίας. Την Πέμπτη συνεδρίασε η κυβερνητική επιτροπή και παρουσιάσατε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Ποιο είναι το κεντρικό σας μήνυμα και πώς συνδέεται αυτό με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας;

Η στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης και αυτή η προσπάθεια δεν γνωρίζει εποχές και άδειες. Είναι συνεχής. Στη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής που αναφέρεστε ήταν ο πρωθυπουργός, όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί αυτή η υπόθεση μας αφορά όλους. Τα τελευταία πέντε χρόνια κυρία Παπαδοσηφάκη έχουν προστεθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, οι οποίες είναι πολύ καλύτερα αμειβόμενες. Οι μέσες μικτές αποδοχές ανέρχονται στις 25.000 ευρώ ετησίως, έναντι περίπου 18.000 ευρώ στο σύνολο της οικονομίας. Παράλληλα, οι θέσεις αυτές συνοδεύονται από καλύτερες συνθήκες εργασίας, αποτελώντας ουσιαστικό κίνητρο για τους νέους ανθρώπους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίζουμε την εθνική απειλή της δημογραφικής συρρίκνωσης, αλλά και τη μείωση του πληθυσμού ειδικότερα σε κάποιες περιφέρειες. Η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι μέρος της λύσης.

– Ποιες είναι οι επτά στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα;

Πρώτον, προωθούμε μεταρρυθμίσεις όπως η νέα στρατηγική για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τους βιομηχανικούς λιμένες, την πρόσβαση σε μεταφορικά δίκτυα, αλλά και το νέο Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και την περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων. Δεύτερον, υποστηρίζουμε παραγωγικές επενδύσεις άνω των 3,7 δισ. ευρώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Τρίτον, συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης με κινητοποίηση άνω των 700 εκατ. ευρώ έως το 2030. Αναβαθμίζουμε τα τεχνικά επαγγέλματα με τη δημιουργία Εθνικής Ατζέντας σε συνεργασία με τα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας, για τη σύνδεση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της παραγωγής. Πέμπτον επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής όπως αυτή των ημιαγωγών. Έκτον, με συντονισμένες κινήσεις ενισχύουμε την ελληνική θέση στις κρίσιμες ευρωπαϊκές αποφάσεις για την ανταγωνιστικότητα και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έβδομον, αναβαθμίσουμε το επίπεδο του συντονισμού με μόνιμη λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής με μικτές ομάδες εργασίας υπουργείων και παραγωγικών φορέων.

– Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς επικεντρώνεται αυτό το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης;

Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, μετάλλου και χάρτου. Παράλληλα, έχουμε βάλει μπροστά και τη ναυπηγική βιομηχανία, που προσφέρει στην ανταγωνιστικότητα και στην εθνική ασφάλεια. Τα πρώτα αποτελέσματα υπάρχουν και δίνουν το στίγμα του νέου παραγωγικού μοντέλου που υλοποιούμε. Η προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας έχει ξεπεράσει τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το βλέπουμε στη φαρμακευτική βιομηχανία. Έναν κλάδο που συνδυάζει παραγωγή, έρευνα, επενδύσεις, καινοτομία και εξαγωγές. Η Ελλάδα διαθέτει 51 μονάδες, 31 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, 55.000 εργαζόμενους, ενώ την τελευταία εξαετία έχει προσελκύσει επενδύσεις περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για κλάδο στρατηγικής σημασίας, για την ελληνική οικονομία και για την ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια.

Το βλέπουμε στη βιομηχανία αλουμινίου. Η Ελλάδα έχει ισχυρή διεθνή παρουσία και θετικό εξαγωγικό πλεόνασμα που προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Το βλέπουμε και μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, που συνδέεται με τις τεχνολογίες αιχμής. Είναι πεδίο στο οποίο η χώρα μπορεί να αποκτήσει πραγματικό γεωστρατηγικό πλεονέκτημα.

Το βλέπουμε στη βιομηχανία τροφίμων, τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής μεταποίησης. Με κύκλο εργασιών άνω των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξαγωγές 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας.

Το βλέπουμε στη ναυπηγική και στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, που ανασυγκροτείται μετά από πολλά χρόνια υποχώρησης. Ειδικά στην Ελευσίνα, ανοίγει ένας νέος κύκλος δραστηριοτήτων που υπερβαίνει τη στενή ναυπηγική λειτουργία και συνδέεται με το εμπόριο, τη διαμετακόμιση, τις λιμενικές υποδομές, την ενέργεια και την άμυνα, αξιοποιώντας στο έπακρο τις στρατηγικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, την Παρασκευή ανακοινώσαμε ένα νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για την ‘Αμυνα. Η πατρίδα μας πρέπει να έχει πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις και θέλουμε να αναγεννήσουμε μια σύγχρονη ελληνική αμυντική βιομηχανία.

– Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος για την άμυνα;

Το καθεστώς αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων, με ανώτατο όριο τα 20.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν τη φορολογική υπερέκπτωση δαπανών -με προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση των επιλέξιμων δαπανών, αξιοποιήσιμη εντός 15 φορολογικών ετών- καθώς και την ταχεία αδειοδότηση των έργων. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει από τις 31 Αυγούστου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και η κατανομή των ενισχύσεων θα γίνει σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

– Μιλώντας για την περιφέρεια, ποιο μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνεται εκτός Αττικής;

Το 95% των επιδοτήσεων για τη στήριξη των βιομηχανικών επενδύσεων –δηλαδή 850 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή– κατευθύνονται στην ελληνική περιφέρεια και στους παραμεθόριους νομούς. Η περιφέρεια κυριαρχεί και στα τρία καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου (μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις, περιοχές ειδικής ενίσχυσης) που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε δύο κύκλους του 2025 και του 2026.

– Ποιος είναι ο προορισμός αυτού του σχεδίου;

Το πώς διασφαλίζουμε την πρόοδο σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων. Οι απαντήσεις της προηγούμενης δεκαετίας έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κόσμος άλλαξε. Οι πόλεμοι δυστυχώς επέστρεψαν και στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Οι εμπορικοί κανόνες γίνονται σκληρότεροι. Ο ρόλος της ενέργειας ενισχύεται ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες δοκιμάζονται. Η τεχνολογία γίνεται πεδίο ισχύος.

Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι χώρα που παράγει αποτελεσματικότερα, εξάγει περισσότερο, καινοτομεί με διάρκεια και δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Χώρα με εργοστάσια που εκσυγχρονίζονται γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Με επιχειρήσεις που συνενώνονται και μεγαλώνουν. Με νέους επιστήμονες και τεχνίτες που βλέπουν προοπτική στην παραγωγή. Με επενδύσεις που μένουν στον τόπο και δημιουργούν τεχνογνωσία από τον Έβρο έως την Κρήτη, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες.

Γιατί η οικονομική πολιτική είναι και προϋπόθεση γεωπολιτικής ασφάλειας. Η βιομηχανία είναι και στρατηγική αυτονομία. Τα μικροκυκλώματα, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, τα λιμάνια, τα δίκτυα, τα δεδομένα και η ενέργεια καθορίζουν την πραγματική θέση κάθε χώρας στον διεθνή καταμερισμό ισχύος.

Γιατί η ευημερία των Ελλήνων περνάει μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και όχι μέσα από τα επιδόματα. Περνάει μέσα από καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, ισχυρότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές. Και γιατί η μόνη εγγύηση της ευημερίας και της μείωσης των ανισοτήτων είναι μια οικονομία ανταγωνιστική, παραγωγική και ανθεκτική.

Αυτή η αλλαγή έχει και μια βαθύτερη εθνική διάσταση. Είναι ο μόνος τρόπος να απαντήσουμε, σε βάθος χρόνου, και στο οξύ δημογραφικό πρόβλημα: να αλλάξουμε την παραγωγική κουλτούρα της χώρας, να δημιουργήσουμε προοπτική για τους νέους ανθρώπους, να στηρίξουμε την οικογένεια μέσα από σταθερές δουλειές, καλύτερα εισοδήματα και πραγματική εμπιστοσύνη στο μέλλον.

Και προχωράμε μπροστά με πράξεις. Η Ελλάδα έχει εδώ και επτά χρόνια πάρει την απόφασή της. Θα είναι χώρα παραγωγής. Χώρα τεχνολογίας. Χώρα εξαγωγών. Χώρα που στέκεται με αυτοπεποίθηση στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό. Μια Ελλάδα πιο παραγωγική. Πιο ανταγωνιστική. Πιο ανθεκτική. Πιο δίκαιη. Και πάνω απ’ όλα, πιο ασφαλής.