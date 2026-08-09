Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας: Κρίσιμες ελλείψεις αίματος- Έκκληση για άμεση αιμοδοσία

Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), καθώς οι σοβαρές ελλείψεις αίματος των τελευταίων ημερών οδηγούν σε αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΟΘΑ, σύμφωνα τις αναφορές που έχουν περιέλθει στην Ομοσπονδία, «στη Μονάδα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας) και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας περίπου 15 ασθενείς έχουν λάβει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μία εβδομάδα, ενώ περίπου 19 ασθενείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό τους προγραμματισμό.

Αναβολές καταγράφονται επίσης στις Μονάδες της Ρόδου και της Μυτιλήνης, ενώ στις Μονάδες του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», η οποία εξυπηρετεί περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, χορηγείται η πρώτη μονάδα αίματος, ενώ οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν αιμοδότη προκειμένου να λάβουν και τη δεύτερη μονάδα που προβλέπεται από το θεραπευτικό τους σχήμα».

Οπως αναφέρει η ΕΟΘΑ, «σε άλλες Μονάδες οι μεταγγίσεις πραγματοποιούνται με μία μονάδα αίματος αντί της ποσότητας που προβλέπεται από το θεραπευτικό σχήμα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιστρέφουν νωρίτερα και συχνότερα στο νοσοκομείο».

Είναι γνωστό ότι κατά τη θερινή περίοδο, η προσέλευση των αιμοδοτών περιορίζεται, ενώ οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται. Όταν τα διαθέσιμα αποθέματα μειώνονται, οι συνέπειες αποτυπώνονται τόσο στις αναβολές των προγραμματισμένων μεταγγίσεων όσο και στη χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος, τονίζει η ΕΟΘΑ.

Για τους ανθρώπους με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο που έχουν ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων, η μετάγγιση αποτελεί αναγκαία και προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα, καθώς η χρονική συνέπεια είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του νοσήματος και την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Η ΕΟΘΑ απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να αιμοδοτήσουν να προσφέρουν αίμα αυτή την περίοδο, σε Υπηρεσία Αιμοδοσίας νοσοκομείου ή σε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία.

Όσοι προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους μπορούν να εντάξουν σε αυτόν τον προγραμματισμό και την αιμοδοσία, προσφέροντας αίμα πριν από την αναχώρησή τους ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την επιστροφή τους.

«Μία αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει έως και τρεις συνανθρώπους μας. Αυτές τις ημέρες, κάθε αιμοδοσία είναι πολύτιμη», καταλήγει η ΕΟΘΑ.