Δεύτερη πηγή εισοδήματος για τους επαγγελματίες ψαράδες ο αλιευτικός τουρισμός

Μια διαφορετική προοπτική για τους επαγγελματίες αλιείς, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, επιχειρεί να ανοίξει ο αλιευτικός τουρισμός, συνδέοντας την καθημερινή δραστηριότητα στη θάλασσα με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία του επισκέπτη.

Στην πράξη, ο αλιέας δεν εγκαταλείπει το επάγγελμά του. Αξιοποιεί το σκάφος και τη γνώση του για να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αλιεία, να συμμετάσχουν σε μια πραγματική θαλάσσια εξόρμηση και να έρθουν σε επαφή με την τοπική αλιευτική παράδοση της εκάστοτε περιοχής. Για τον ίδιο, η δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, σε έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένα κόστη και σημαντικές πιέσεις.

«Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους επαγγελματίες αλιείς να ενισχύσουν το εισόδημά τους, να παραμείνουν στη θάλασσα και να μεταδώσουν την εμπειρία και την παράδοση στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την αυθεντική ελληνική αλιεία και τον πλούτο των θαλασσών μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν το επάγγελμα του αλιέα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχειρείται η στήριξη αυτής της δραστηριότητας μέσω του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 προβλέπεται χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ο αλιευτικός, ο βιωματικός και ο καταδυτικός τουρισμός. Δικαιούχοι μπορούν να είναι τόσο μεμονωμένοι επαγγελματίες αλιείς όσο και συνεταιρισμοί, μέσω των τοπικών προγραμμάτων Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) που υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει παρεμβάσεις που απαιτούνται για να προσαρμοστεί ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος στην υποδοχή επισκεπτών. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για εργασίες εκσυγχρονισμού και διαμόρφωσης, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, αναβάθμιση υποδομών και παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή.

Προβλέπονται επίσης δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, ώστε η δραστηριότητα να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να συνδεθεί περισσότερο με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόσκληση ύψους 16 εκατ. ευρώ μέσω του ΠΑΛΥΘ για επενδύσεις στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του στόλου, με υψηλά ποσοστά ενίσχυσης, αλλά και η δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη θάλασσα.

Ο αλιευτικός τουρισμός δεν ξεκινά, πάντως, από μηδενική βάση. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μέσω του CLLD/LEADER 2014-2020, τριάντα Ομάδες Τοπικής Δράσης χρηματοδότησαν σχετικά σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας σε αλιείς τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα σκάφη τους και να αναπτύξουν τη νέα δραστηριότητα.

Παράλληλα, 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης συνεργάστηκαν σε διατοπικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 514.051,72 ευρώ. Το πρόγραμμα είχε περισσότερο εκπαιδευτικό και οργανωτικό χαρακτήρα, επιχειρώντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο αλιευτικός τουρισμός να αποκτήσει μεγαλύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν ημερίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 57 επαγγελματίες αλιείς συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη καλής πρακτικής. Παράχθηκαν ακόμη 63 ενημερωτικά βίντεο, 63 τηλεοπτικά σποτ και 18 ντοκιμαντέρ, δημιουργήθηκαν θεματικές θαλάσσιες διαδρομές και υλικό προβολής, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πιλοτικές δράσεις αλιευτικού τουρισμού.

Το διατοπικό σχέδιο «Αλιευτικός Τουρισμός» αναγνωρίστηκε στη συνέχεια από το ευρωπαϊκό δίκτυο FARNET ως καλή πρακτική, καθώς συνέδεσε την ενίσχυση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων με τη διατήρηση του επαγγέλματος και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το επόμενο βήμα είναι η νέα προγραμματική περίοδος να μετατρέψει αυτές τις πιλοτικές και τοπικές πρωτοβουλίες σε περισσότερο οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα. Με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα μπορούν να γνωρίζουν αναλυτικά ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται, ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες και ποιοι είναι οι όροι ένταξης.

Τέλος, για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινωνίες, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσθετο εισόδημα. Η προοπτική είναι να παραμείνει ενεργό ένα παραδοσιακό επάγγελμα, να δημιουργηθούν κίνητρα για νεότερους ανθρώπους και ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν με μια εμπειρία που βασίζεται στην ίδια την καθημερινότητα της ελληνικής θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ