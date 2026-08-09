Πεζεσκιάν: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία

Τέλος στην κατάσταση που έχει περιέλθει το Ιράν και γενικότερα η Μέση Ανατολή επιδιώκει να βάλει ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος – σύμφωνα με δημοσιεύματα – δήλωσε πως «τώρα είναι η καλύτερη στιγμή» για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να θέσει τέλος στην κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης».

Σε δηλώσεις του σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του Ιράν επικρατούν «συνοχή, δύναμη και ενότητα», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «νικηφόρο και ισχυρό» μετά τον πόλεμο.

Ο Ιρανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, προκειμένου, όπως ανέφερε, να τερματιστεί η σημερινή κατάσταση αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν έναν δίαυλο επικοινωνίας, ώστε τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην οδηγούν σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ο Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι παραβιάσεις είναι πιθανό να σημειωθούν ακόμη και στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ή ενός μνημονίου συνεννόησης. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός μέσω του οποίου θα μπορούν να επιλύονται τέτοιου είδους ζητήματα.

Οι διαπραγματεύσεις στο Ομάν

Αναφερόμενος στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ομάν, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων.

«Πρέπει να δούμε πώς θα τα επιλύσουμε τώρα, εάν είναι δυνατή μια λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό επεξεργασία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.