Θρίλερ στις Σέρρες: 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε σπίτι – Η καταγγελία για ξυλοδαρμό από συγγενείς

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή των Ιβήρων, του Δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες, όπου ένας 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης ενώ η σορός μακροσκοπικά δεν έφερε σημάδια που να παραπέμπουν σε έγκλημα.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του άτυχου 66χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος ήταν κάτοικος εξωτερικού και ήρθε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και μια καταγγελία που υπέβαλε χθες στις Αρχές ο 66χρονος, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συγγενικά του πρόσωπα που διαμένουν σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι στο οποίο βρέθηκε νεκρός.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του 66χρονου και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του άνδρα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα στις Σέρρες.