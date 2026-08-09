Τραμπ στο Axios: Κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν

Έπειτα από μήνες αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων ​εναντίον του ⁠Ιράν, ​κυρώσεων ​και ναυτικού αποκλεισμού, ‌ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξη που παραχώρησε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios ότι είναι έτοιμος να αφήσει την οικονομική πίεση εναντίον της Τεχεράνης να ενταθεί. Έτσι απομακρύνεται η προοπτική νέων στρατιωτικών επιθέσεων.

«Κρατάμε χαμηλούς τόνους», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής συνομιλίας. «Διαπραγματευόμαστε μόνο μερικώς μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα».

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ εξέφρασε την τελευταία από μια σειρά απειλών του να χτυπήσει σκληρά το Ιράν, για να κάνει στη συνέχεια πίσω, καθώς πιέζει για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ακόμα ότι το Ιράν «βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση» οικονομικά και δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τους στρατιώτες του. Ακόμα δήλωσε πως ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει επιδεινώσει την οικονομική κρίση του ιρανικού καθεστώτος.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ ανέφερε ότι, με την τιμή του πετρελαίου να έχει πέσει σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, οι Αμερικανοί καταναλωτές αισθάνονται λιγότερο τον πόνο από τον πόλεμο. «Θα πάει καλά. Πάντα πάει καλά. Είναι σαν παιχνίδι σκακιού», είπε ο Τραμπ για τις σχέσεις με το Ιράν.

Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν εξέφρασε καμία απογοήτευση για την καθυστέρηση του Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν έχει απαιτήσει από τις ΗΠΑ να τερματίσουν πρώτα τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να άρουν τις κυρώσεις επί του πετρελαίου, σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιούνιο.

Ακόμα Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ έδειχνε να κλίνει προς την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν πριν από μία εβδομάδα, αλλά πείστηκε να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης προς το παρόν.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι συγκρούσεις επέτρεψαν στο ιρανικό καθεστώς να αποφύγει την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου, των ζημιών στις υποδομές και της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί. Όταν το Ιράν δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει μια ζοφερή πραγματικότητα χωρίς να διαθέτει πραγματικές λύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξάγονται από τον Κόλπο κάθε βράδυ μέσω της νότιας διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ, σε συντονισμό με τον αμερικανικό στρατό. Οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να εξάγουν περισσότερο πετρέλαιο, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Πηγή: ertnews.gr