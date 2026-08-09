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Πότε είναι οι επόμενες αργίες και τα υπόλοιπα τριήμερα του 2026 

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THESTIVAL TEAM

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Αν και απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήδη τσεκάρουν το ημερολόγιο για τις επόμενες αργίες του 2026, ψάχνοντας ευκαιρίες για τριήμερα.

Για το υπόλοιπο της χρονιάς, το μόνο τριήμερο που απομένει είναι αυτό των Χριστουγέννων. Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, οπότε δεν προσφέρει τη δυνατότητα για κάποια μεγαλύτερη απόδραση.

Αναλυτικά, αυτές είναι οι αργίες μέχρι το τέλος του 2026:

28η Οκτωβρίου: Η εθνική αργία της 28ης Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, επομένως δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο. Ωστόσο, αρκετοί ενδέχεται να εκμεταλλευτούν άδεια δύο ημερών για μία μεγαλύτερη φθινοπωρινή απόδραση.

Χριστούγεννα 2026: Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας κανονικό τριήμερο την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου — Σύναξη της Θεοτόκου και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το βασικό χειμερινό τριήμερο του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Το 2026 θεωρείται σχετικά «μέτρια» χρονιά σε ό,τι αφορά τα ευνοϊκά τριήμερα, καθώς αρκετές αργίες έπεσαν μέσα στην εβδομάδα ή κοντά σε Σαββατοκύριακο χωρίς να προσφέρουν επιπλέον ημέρες ξεκούρασης.

Αργίες

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