“Κλείδωσε” ο καιρός για τον Δεκαπενταύγουστο: Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες

Αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας έρχεται την Πέμπτη (13/08) με ανέμους να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Όλγα Παπαγγελή, η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθηκών, καθώς οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές του ανέμου θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένες, κυρίως σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους επιταχύνει τη ροή. Ενδεικτικά, το ICON-EU δίνει μέγιστες ριπές έως περίπου 115 km/h στο Στενό του Καφηρέα, κοντά στα 96 km/h στην Τήνο, 94 km/h στην Αττική και περίπου 82 km/h στην Εύβοια.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή καθώς επισημαίνουν πως άλλο η μέση ένταση του ανέμου και άλλο οι στιγμιαίες, πολύ ισχυρές ριπές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απότομη και απρόβλεπτη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να αλλάξουν γρήγορα την κατεύθυνσή της και να δυσκολέψουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Γι’ αυτό και, παρά τη μικρή υποχώρηση της μέσης έντασης των ανέμων, πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας παραμένουν σε πορτοκαλί επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την κατάσταση, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, αντίθετα, οι βοριάδες συγκρατούν τη θερμοκρασία σε πιο ανεκτά επίπεδα. Από την Πέμπτη η εικόνα αλλάζει, με το μελτέμι να ενισχύεται σταδιακά και την Παρασκευή να διαμορφώνεται μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών ανέμων από το Βόρειο Αιγαίο έως τη θάλασσα των Κυθήρων.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται την Παρασκευή να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, μεταξύ άλλων και για την ακτοπλοΐα.

Ωστόσο, όπως τόνισε η μετεωρολόγος, το ενισχυμένο μελτέμι θα συνοδεύεται από ψυχρότερες αέριες μάζες, οδηγώντας σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά, την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30-32 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσουν περίπου τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Δροσερός ο Δεκαπενταύγουστος

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ακόμη πιο αισθητή το Σάββατο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 30-32 βαθμούς στα ανατολικά και τους 35 βαθμούς στα δυτικά. Παράλληλα, από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται τοπικές καταιγίδες στα βόρεια, οι οποίες ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα, με μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δροσερός, με το ισχυρό μελτέμι να διατηρείται, αν και υπάρχει τάση εξασθένησής του την Κυριακή.