Ανείπωτη η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ: Πάνω από 77 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη Δευτέρα την Κολομβία, με τις πρώτες αναφορές από τις Αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 77 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κτίρια.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ.

Ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στο Κάλι, όπου σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε τουλάχιστον 77, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το μέγεθος της δόνησης υπολογίστηκε στους 7,4 βαθμούς. Το επίκεντρο τοποθετείται στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Εγκλωβισμένοι στο Κάλι

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Κάλι, όπου βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές.

Chocó, Cali, Manizales, Pereira, son algunas de las ciudades más afectadas después del temblor de 7.4 de magnitud en Colombia pic.twitter.com/AzpYlYCw8v — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) August 10, 2026

Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Οι τοπικές Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή ομάδων διάσωσης από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού.

#Temblor imágenes de Cali, tras el terremoto de 7.4 grados. pic.twitter.com/83DXsIBRYp — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026

Έκλεισαν έξι αεροδρόμια

Οι επιπτώσεις του σεισμού επεκτείνονται και στις αεροπορικές μεταφορές. Εξαιτίας ζημιών ανεστάλη η λειτουργία έξι αεροδρομίων στη δυτική Κολομβία, τα οποία εξυπηρετούν τις περιοχές Περέιρα, Μανιθάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στις υποδομές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία τους.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Ιδιαίτερα αισθητή η δόνηση και στην Μπογκοτά

Στην Μπογκοτά, όπου η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, δεν υπήρχαν αρχικά αναφορές για εκτεταμένες ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας, καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Βενεζουέλας και του Εκουαδόρ.

JUST IN: 7.4 M earthquake hits Colombia’s San José del Palmar pic.twitter.com/Bd3VfIruYe — Rapid Report (@RapidReport2025) August 10, 2026